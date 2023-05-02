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Политика

В Индии возмутились карикатуре на богиню Кали, выложенную в Twitter Минобороны Украины

В Индии возмутились карикатуре на богиню Кали, выложенную в Twitter Минобороны Украины

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В Индии оскорбились из-за карикатуры на богиню Кали, выложенную в Twitter Минобороны Украины. Богиню, которая в индийской мифологии представлена как уничтожитель демонов, изобразили в образе Мэрилин Монро среди поднимающихся клубов дыма после ядерного взрыва.

В министерстве информации и радиовещания Индии рисунок назвали атакой на индуистские чувства во всем мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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