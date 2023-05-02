В Индии возмутились карикатуре на богиню Кали, выложенную в Twitter Минобороны Украины

В Индии оскорбились из-за карикатуры на богиню Кали, выложенную в Twitter Минобороны Украины. Богиню, которая в индийской мифологии представлена как уничтожитель демонов, изобразили в образе Мэрилин Монро среди поднимающихся клубов дыма после ядерного взрыва.

В министерстве информации и радиовещания Индии рисунок назвали атакой на индуистские чувства во всем мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.