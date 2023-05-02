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Политика

Президент США посоветовал замолчать гостю на приеме в честь окончания месяца Рамадана

Президент США посоветовал замолчать гостю на приеме в честь окончания месяца Рамадана

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Президент США Джо Байден неудачно пошутил на приеме в честь окончания месяца Рамадана в Белом доме. Глава государства посоветовал замолчать гостю, который начал рассказывать о первом судье-мусульманине.

Позже выяснилось, что на приеме не было одного политика-мусульманина – его не пустили на прием в Белый дом. Спецслужба Белого дома не разрешила посетить мероприятие мэру города Проспект-Парк Мухаммеду Хайрулле, объяснив решение требованиями безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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