Националисты удерживают граждан в подвалах психбольницы Харьковской области – МО РФ

Националисты насильно удерживают мирных людей в подвале психбольницы в Харьковской области – МО РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в настоящее время нет планов поездки президента США Джо Байдена на Украину.

Крупнейшие сети АЗС Украины ограничили продажу горючего из-за дефицита.

