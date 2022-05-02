В МО РФ заявили, что националисты Украины удерживают в заложниках 90 иностранцев

В Минобороны заявили, что украинские националисты держат в заложниках 90 граждан из пяти стран.

В ООН сообщили, что 4,5 миллиона тонн зерна заблокировано в портах Украины.

Министр экономики и устойчивого развития Хорватии Давор Филипович заявил, что республика готова к прекращению поставок газа из РФ.

