Индийская Tata Steel отказажется от российского угля

Индийская Tata Steel решила отказаться от российского угля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна заполняет вторую часть анкеты для вступления в ЕС.

В столичном Дептрансе рассказали, что в Москве пройдут два мотопарада в июне и сентябре.

