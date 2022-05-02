В Белом доме согласились, что победителей в ядерной войне не будет

США согласны с РФ в том, что в ядерной войне победителей не будет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, президент США Джо Байден по-прежнему не собирается посылать американские войска на Украину.

Она отметила, что США в настоящее время не видят со стороны России интереса к контактам между руководителями оборонных ведомств. Псаки добавила, что Соединенные Штаты не видели свидетельств отправки вооружений в Россию из других государств или попыток Москвы получить такую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

