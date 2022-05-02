В Белом доме заявили об отсутствии планов поездки Байдена на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что планов поездки президента США Джо Байдена на Украину в настоящее время нет.

По ее словам, он продолжает поддерживать политику "открытых дверей" НАТО и идеи включения в Альянс Финляндии.

