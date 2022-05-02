ВС РФ уничтожили почти 700 беспилотников Украины

Российские вооруженные силы уничтожили почти 700 украинских беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования в течении дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад, 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

