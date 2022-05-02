Склад с боеприпасами уничтожили в Днепропетровской области Украины

Склад с боеприпасами и четыре пусковые установки ЗРК "С-300" уничтожены в Днепропетровской области Украины.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

