ВС РФ поразили 36 военных объектов Украины за сутки

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения. Кроме того, в районе населенного пункта Покровское в Днепропетровской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 13 опорных пунктов и объектов с военной техникой ВСУ.

