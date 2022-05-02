В США заявили о передаче Украине 80% выделенных ей гаубиц

США передали украинским силам 80% выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Следственный комитет России установил причастность 8 украинских военнослужащих к новым обстрелам Донбасса.

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром обсудил текущую ситуацию на Украине.

