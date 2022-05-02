В ДНР заявили об обстреле четырех населенных пунктов со стороны Украины

Украинские войска за 1,5 часа обстреляли 4 населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке.

В МЧС сообщили, что лесной пожар локализован на площади 500 гектаров в Красноярском крае.

Франция поставила Украине вооружения на 100 миллионов евро, планирует новые поставки.

