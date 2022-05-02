В Красноярском крае к тушению природных пожаров привлекли авиацию.

Первая сакура в Москве расцвела в Аптекарском огороде, сообщает пресс-служба.

Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.