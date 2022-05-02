ЕК обсудит шестой пакет санкций Евросоюза

Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, эту тему поднимут на очередном заседании коллегии ЕК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

