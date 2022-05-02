В ДНР сообщили о двух пострадавших в результате обстрела Донецка

Два человека пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Украины. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за сутки ВС РФ поразили 38 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

