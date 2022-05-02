В ДНР сообщили об эвакуации свыше 200 человек из Мариуполя в Безыменное

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировано еще 214 человек, среди них 33 ребенка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Кипр добивается от Брюсселя разрешения на поставку вертолетов из РФ в обход санкций. Об этом заявил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Костас Кадис.

Еврокомиссия не имеет информации о том, какие страны и компании ЕС готовы платить в рублях за газ. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

