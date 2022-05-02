В районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29

В районе Славянска в воздушном бою сбит украинский истребитель МиГ-29. Авиация ВС РФ высокоточными ракетами поразила 38 военных объектов Украины за сутки. Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и две ракеты "Точка-У".

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