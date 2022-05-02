Выступление Трампа на митинге в Небраске наделало шуму

Выступление Дональда Трампа на митинге в Небраске наделало шуму. В Сети завирусилось видео с танцем бывшего президента США. Трамп зажег перед сторонниками. Не обошлось и без громких заявлений. Бывший президент раскритиковал Джо Байдена, отметив, что сейчас Штатами управляет человек, который пожимает руку воздуху и понятия не имеет, что происходит. Трамп добавил, что Байден нанес США урона больше, чем пять худших американских президентов.

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