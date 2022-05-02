Финляндия собирается отгородиться от России. На некоторых участках границы планируют возвести высокие и надежные заборы. Речь о тех местах, где стоят пункты пересечения границы и прилегающие к ним территории. Протяженность границы между Россией и Финляндией составляет почти полторы тысячи километров. Сейчас территории стран разделены лишь изгородью из колючей проволоки.

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