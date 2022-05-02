Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений – МВД

Празднование 1 Мая прошло без существенных нарушений, заявили в МВД РФ. В МИД РФ сообщили, что западные наемники могут оставаться на "Азовстали" вместе с украинскими радикалами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия не позволит Западу воровать деньги за газ.

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