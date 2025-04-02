В Дании заявили, что США не возьмут Гренландию под контроль

Гренландия не будет под контролем США, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она пообещала принять необходимые меры, чтобы обеспечить равенство всех подданных датской короны.

Местные жители Мьянмы приехали в полевой лагерь к специалистам МЧС и поблагодарили российских спасателей за работу. Одна из женщин выразила благодарность за то, что помогли извлечь из-под завала тело погибшего соседа. Дети приготовили для российских спасателей подарки.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля пошлин в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Он заявил, что такая мера необходима для защиты национальной безопасности.

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