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02 апреля, 22:30

Политика

Премьер Дании Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США

Премьер Дании Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США

Новости мира: контактную группу по военным поставкам на Украину созовут в НАТО 11 апреля

Фондовые индексы США снижаются на фоне ожидания новых пошлин

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США. Политик пообещала сделать все, чтобы обеспечить равенство всех датских подданных.

Основные фондовые индексы США снижаются в ожидании новых импортных пошлин, о которых должен объявить американский президент Дональд Трамп. По данным агентства Bloomberg, политик готовится ввести самые масштабные и жесткие тарифные ограничения, которые затронут почти всю глобальную торговлю.

Две ключевые страны НАТО созовут контактную группу по Украине. Германия и Великобритания 11 апреля обсудят военные поставки. Кроме того, на следующей неделе в Брюсселе в штаб-квартире НАТО соберут министров обороны "коалиции желающих", стран, намеренных участвовать в западной военной миссии на Украине после урегулирования конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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