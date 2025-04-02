Новости мира: контактную группу по военным поставкам на Украину созовут в НАТО 11 апреля

Германия и Великобритания созовут контактную группу по военным поставкам на Украину 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. При этом 3–4 апреля в Североатлантическом альянсе пройдет плановая встреча министров иностранных дел. Кроме того, на следующей неделе в Брюсселе в штаб-квартире НАТО соберут министров обороны "коалиции желающих" – стран, намеренных участвовать в западной военной миссии на Украине после урегулирования конфликта.

Тем временем актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми. Как сообщают зарубежные СМИ, он якобы воспользовался интимными услугами несовершеннолетних девушек в Каннах около 10 лет назад. При этом их подбором занимался румынский предприниматель, который несколько лет назад стал главным обвиняемым в деле о торговле детьми.

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