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02 апреля, 07:45

Политика

Новости мира: член Демпартии Кори Букер выступил в сенате США с 25-часовой речью

Новости мира: член Демпартии Кори Букер выступил в сенате США с 25-часовой речью

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Представитель Демократической партии Кори Букер с гневной речью побил рекорд по самому продолжительному выступлению в сенате США. Монолог с критикой политики президента Штатов Дональда Трампа продолжался 25 часов и 4 минуты. В конце его выступления только на YouTube прямую трансляцию смотрели более 115 тысяч пользователей. Букер превзошел достижение другого сенатора-демократа, который в середине XX века произнес речь длительностью 24 часа и 18 минут.

Между тем в аэропорту Могадишо в Сомали пассажирский самолет совершил жесткую посадку. Перед приземлением у него отказала передняя стойка шасси, поэтому воздушное судно проехало фюзеляжем по полосе. От трения возник пожар, но спасатели быстро потушили его. На борту, который перевозил сотрудников миссии ООН, находились 22 человека. Один из них получил легкие травмы при эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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