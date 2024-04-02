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02 апреля, 11:45

Политика

Новости мира: США заявили, что не знали о готовящемся ударе Израиля по консульству Ирана

Новости мира: США заявили, что не знали о готовящемся ударе Израиля по консульству Ирана

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В Совете нацбезопасности США заявляют, что Вашингтон не знал об ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии и не имеет к нему никакого отношения, сообщил американский телеканал NBC. Тем временем Иран обратился в ООН с требованием осудить произошедшее и созвать срочное заседание Совбеза, чтобы принять меры. В Тегеране сотни людей вышли на митинги протеста. В результате израильской атаки резиденция посла в Дамаске была практически полностью уничтожена.

В секторе Газа израильская авиация уничтожила машины гуманитарной организации, которая распределяла продукты питания среди голодающего населения. Как минимум четверо сотрудников организации, граждане Польши, Австралии, Ирландии и Великобритании, погибли. В ЦАХАЛ заявили, что после инцидента начали тщательную проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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