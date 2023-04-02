Российские войска уничтожили командный пункт и узел связи ВСУ под Красным Лиманом

Российские войска за сутки уничтожили командный пункт и узел связи ВСУ под Красным Лиманом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На территории Луганской Народной Республики был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а также в ЛНР и Харьковской области военные пресекли действия шести диверсионных групп противника. Кроме того, за сутки средства ПВО РФ уничтожили 11 украинских беспилотников.