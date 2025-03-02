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02 марта, 14:30

Политика

Подразделения "Восточной" группировки ВС РФ освободили Бурлацкое и Скудное

Подразделения "Восточной" группировки ВС РФ освободили Бурлацкое и Скудное

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Подразделения "Восточной" группировки ВС РФ разбили противника сразу в двух населенных пунктах, заняты Бурлацкое и Скудное. Они обладают важным стратегическим значением, говорят эксперты.

Села располагаются возле трассы – основного пути пополнения ВСУ на этом направлении. Такие успехи являются результатом планомерной работы бойцов, которые атакуют огневые позиции противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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