Подразделения "Восточной" группировки ВС РФ освободили Бурлацкое и Скудное

Подразделения "Восточной" группировки ВС РФ разбили противника сразу в двух населенных пунктах, заняты Бурлацкое и Скудное. Они обладают важным стратегическим значением, говорят эксперты.

Села располагаются возле трассы – основного пути пополнения ВСУ на этом направлении. Такие успехи являются результатом планомерной работы бойцов, которые атакуют огневые позиции противника.

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