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02 марта, 13:45

Политика

Новости мира: в Румынии продолжаются массовые протесты

Новости мира: в Румынии продолжаются массовые протесты

Песков заявил, что путь восстановления отношений России и США будет долгим

Лавров заявил, что США прямо говорят о том, что хотят завершить конфликт на Украине

Бастрыкин заявил, что при атаках на Курскую область ВСУ используют ATACMS и HIMARS

Подразделения группировки "Восток" разбили противника в селах Бурлацкое и Скудное

Лидеры 14 стран НАТО обсудят конфликт на Украине в Лондоне

Быстрыкин рассказал, какие страны поставляют наиболее смертоносное оружие ВСУ

ВС РФ освободили Бурлацкое и Скудное в ДНР

Новости мира: в США снова вспыхнули лесные пожары

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В Румынии продолжаются массовые протесты. У правительства собрались сотни тысяч человек в поддержку экс-кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. Манифестанты держат национальные флаги, скандируют антиправительственные лозунги. Джеорджеску стал победителем первого тура выборов, которые прошли в ноябре. Политику выдвинули ряд обвинений в том числе незаконное финансирование избирательной компании. Итоги голосования были аннулированы Конституционным судом. Сам он обещает продолжить борьбу за пост президента. Первый тур новых президентских выборов назначен на 4 мая.

Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. План предполагает освобождение в первый день половины израильских заложников. Если стороны придут к соглашению о перемирии, освободят и остальных. С такой инициативой Белый дом выступил, когда стало понятно, что сблизить противников и начать мирные переговоры пока не получается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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