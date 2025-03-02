Новости мира: в Румынии продолжаются массовые протесты

В Румынии продолжаются массовые протесты. У правительства собрались сотни тысяч человек в поддержку экс-кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. Манифестанты держат национальные флаги, скандируют антиправительственные лозунги. Джеорджеску стал победителем первого тура выборов, которые прошли в ноябре. Политику выдвинули ряд обвинений в том числе незаконное финансирование избирательной компании. Итоги голосования были аннулированы Конституционным судом. Сам он обещает продолжить борьбу за пост президента. Первый тур новых президентских выборов назначен на 4 мая.

Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. План предполагает освобождение в первый день половины израильских заложников. Если стороны придут к соглашению о перемирии, освободят и остальных. С такой инициативой Белый дом выступил, когда стало понятно, что сблизить противников и начать мирные переговоры пока не получается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.