Песков заявил, что путь восстановления отношений России и США будет долгим

Россия и США пытаются наладить отношения, но из-за действий прежней администрации в Вашингтоне путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Он отметил, что ускорить сближение обеих держав можно при наличии политической воли у президентов двух стран. При этом новые внешнеполитические конфигурации администрации США, уточнил Песков, во многом совпадают с российскими.

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