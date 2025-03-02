Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 13:15

Политика

Песков заявил, что путь восстановления отношений России и США будет долгим

Песков заявил, что путь восстановления отношений России и США будет долгим

Лавров заявил, что США прямо говорят о том, что хотят завершить конфликт на Украине

Бастрыкин заявил, что при атаках на Курскую область ВСУ используют ATACMS и HIMARS

Подразделения группировки "Восток" разбили противника в селах Бурлацкое и Скудное

Лидеры 14 стран НАТО обсудят конфликт на Украине в Лондоне

Быстрыкин рассказал, какие страны поставляют наиболее смертоносное оружие ВСУ

ВС РФ освободили Бурлацкое и Скудное в ДНР

Новости мира: в США снова вспыхнули лесные пожары

Россия может поставлять в США редкоземельные металлы

Встреча Трампа с Зеленским может привести к остановке помощи США Украине

Россия и США пытаются наладить отношения, но из-за действий прежней администрации в Вашингтоне путь будет долгим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Он отметил, что ускорить сближение обеих держав можно при наличии политической воли у президентов двух стран. При этом новые внешнеполитические конфигурации администрации США, уточнил Песков, во многом совпадают с российскими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика