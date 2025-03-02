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02 марта, 11:15

Политика

Быстрыкин рассказал, какие страны поставляют наиболее смертоносное оружие ВСУ

Быстрыкин рассказал, какие страны поставляют наиболее смертоносное оружие ВСУ

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Минобороны РФ указало на неспособность ВСУ восстанавливать потери мобилизацией

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Наиболее смертоносное оружие ВСУ поставляют Британия, Канада и Германия, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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