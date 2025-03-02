02 марта, 11:15Политика
Быстрыкин рассказал, какие страны поставляют наиболее смертоносное оружие ВСУ
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Наиболее смертоносное оружие ВСУ поставляют Британия, Канада и Германия, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал долгосрочной перспективой восстановление сотрудничества российских и американских компаний.
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