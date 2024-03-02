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02 марта, 22:15

Политика

В столице провели тестовое голосование перед выборами президента

В столице провели тестовое голосование перед выборами президента

Система электронного голосования выдержала беспрецедентное количество атак

716 тыс москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс человек

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В Москве провели тестовое голосование перед выборами президента, участие в котором 716 тысяч москвичей. В тренировочном варианте бюллетеня горожанам предложили ответить на вопрос из сферы экологии: "Нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от летнего пуха".

Тестовое голосование – это репетиция дистанционного электронного голосования перед выборами, которые пройдут в марте. По традиции, на них задаются тестовые вопросы, по которым москвичи могут высказаться и потом их мнение может быть принято исполнительной властью при принятии последующих решений.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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