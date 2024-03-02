Система электронного голосования выдержала беспрецедентное количество атак

Система электронного голосования столкнулась со сверхвысоким трафиком с первых же минут после запуска, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек. Помимо этого, система подверглась массированным, многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что система справилась успешно.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".