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02 марта, 17:30

Политика

Система электронного голосования выдержала беспрецедентное количество атак

Система электронного голосования выдержала беспрецедентное количество атак

716 тыс москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс человек

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Система электронного голосования столкнулась со сверхвысоким трафиком с первых же минут после запуска, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек. Помимо этого, система подверглась массированным, многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что система справилась успешно.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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политикаобществовидеоРоман Карлов
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