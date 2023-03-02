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02 марта, 23:00

Политика

Новости часа: Постпредство РФ при ООН генсеку информацию об атаке в Брянской области

Новости часа: Постпредство РФ при ООН генсеку информацию об атаке в Брянской области

Новости часа: в ООН заявили, что не хотят эскалации на Украине

Теракт в Брянской области и расследование поставки химикатов в Краматорск

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Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли – Силуанов

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Москвичам рассказали, какие товары вошли в 10-й пакет санкций ЕС против РФ

Авиация ВКС РФ сбила украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 в ДНР

Новости часа: в 23 городах РФ откроют дилерские продажи двух моделей "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Постпредство РФ при ООН отправит в офис генсека информацию об атаке в Брянской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ менее чем за полчаса трижды обстреляли ДНР из артиллерии стандарта НАТО. Информацию передали власти ДНР.

ООН приветствует контакт Лаврова и Блинкена на саммите G20. Об этом рассказали в офисе генсека.

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