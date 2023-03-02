02 марта, 23:00Политика
Новости часа: Постпредство РФ при ООН генсеку информацию об атаке в Брянской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Постпредство РФ при ООН отправит в офис генсека информацию об атаке в Брянской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВСУ менее чем за полчаса трижды обстреляли ДНР из артиллерии стандарта НАТО. Информацию передали власти ДНР.
ООН приветствует контакт Лаврова и Блинкена на саммите G20. Об этом рассказали в офисе генсека.