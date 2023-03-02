Новости часа: Постпредство РФ при ООН генсеку информацию об атаке в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Постпредство РФ при ООН отправит в офис генсека информацию об атаке в Брянской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ менее чем за полчаса трижды обстреляли ДНР из артиллерии стандарта НАТО. Информацию передали власти ДНР.

ООН приветствует контакт Лаврова и Блинкена на саммите G20. Об этом рассказали в офисе генсека.