02 марта, 22:00Политика
Новости часа: в ООН заявили, что не хотят эскалации на Украине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
ООН не хочет эскалации конфликта на Украине. Об этом рассказали в офисе генсека об атаке в Брянской области России.
Опыт российских реставраторов можно использовать в восстановлении памятников в Сирии и Турции. Об этом заявил Михаил Швыдкой.
Москва ожидает роста делового туризма из Индии к началу весенне-летнего сезона. Таким прогнозом поделились в комитете по туризму.