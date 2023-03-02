Новости часа: в ООН заявили, что не хотят эскалации на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

ООН не хочет эскалации конфликта на Украине. Об этом рассказали в офисе генсека об атаке в Брянской области России.

Опыт российских реставраторов можно использовать в восстановлении памятников в Сирии и Турции. Об этом заявил Михаил Швыдкой.

Москва ожидает роста делового туризма из Индии к началу весенне-летнего сезона. Таким прогнозом поделились в комитете по туризму.