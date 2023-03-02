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Новости

02 марта, 22:00

Политика

Новости часа: в ООН заявили, что не хотят эскалации на Украине

Новости часа: в ООН заявили, что не хотят эскалации на Украине

Теракт в Брянской области и расследование поставки химикатов в Краматорск

Новости часа: глава МАГАТЭ сообщил о ротации экспертов агентства на Запорожской АЭС

Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли – Силуанов

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Новости часа: Путин назвал терактом события в Брянской области

Москвичам рассказали, какие товары вошли в 10-й пакет санкций ЕС против РФ

Авиация ВКС РФ сбила украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 в ДНР

Новости часа: в 23 городах РФ откроют дилерские продажи двух моделей "Москвич"

Российские военные показали работу САУ "Малка" в зоне проведения СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
ООН не хочет эскалации конфликта на Украине. Об этом рассказали в офисе генсека об атаке в Брянской области России.

Опыт российских реставраторов можно использовать в восстановлении памятников в Сирии и Турции. Об этом заявил Михаил Швыдкой.

Москва ожидает роста делового туризма из Индии к началу весенне-летнего сезона. Таким прогнозом поделились в комитете по туризму.

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