Российские военные показали работу САУ "Малка" в зоне проведения СВО

Экипажи САУ "Малка" Центрального военного округа бьют по позициям ВСУ. "Малка" – одна из самых мощных артиллерийских установок не только на вооружении российской армии, но и во всем мире. Ее калибр – 203 миллиметра. Операторы беспилотников помогают экипажам САУ определять точные координаты целей.

Также сообщается, что парашютно-десантная рота во время атаки уничтожила группу противника на одном из участков в Луганской народной республике. Позиции ВСУ вычислили с помощью тепловизора.

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