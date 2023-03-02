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11:15

Политика

СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов в Краматорск

СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов в Краматорск

Группа иностранцев привезла токсичные химикаты в Краматорск

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Российские следователи выяснят все обстоятельства поставки в Краматорск токсичных химикатов. Ранее об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, США и их пособники собираются устроить в Краматорске провокацию. Химикаты доставили в начале февраля из Киева по железной дороге, а позже отвезли к линии фронта.

По данным Кириллова, всего разгрузили 11 вагонов боеприпасов со специальной маркировкой. Их модернизировали в США под поражающие элементы с жидким опасным содержимым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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