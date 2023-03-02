МО РФ утвердило порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и техникой

В Минобороны России утвердили порядок обеспечения добровольческих формирований всем необходимым. Это касается вооружений, военной техники и материально-технических средств.

По приказу министра обороны Сергея Шойгу, добровольцев будут снабжать по тем же нормативам, что и регулярную армию. Форму и другое имущество им предоставят в воинских частях по месту приписки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.