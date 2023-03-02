США призвали РФ продлить и расширить зерновую сделку. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Договоренности по поставкам продовольствия в июле 2022 года достигли Москва, Анкара, Киев и ООН. Сроки соглашения истекли 18 ноября, но при отсутствии возражений сторон автоматически продлились на 120 дней, то есть до 18 марта.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.