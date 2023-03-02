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Политика

Российские военные рассказали о возможностях самоходных минометов "Тюльпан"

Российские военные рассказали о возможностях самоходных минометов "Тюльпан"

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Самоходные минометы "Тюльпан" разносят укрепления на позициях украинских войск. Расчеты Южного военного округа уничтожают долговременные огневые точки и фортификационные сооружения. "Тюльпан" – миномет особой мощности калибром 240 миллиметров, его разработали еще в Советском Союзе в 60-х годах.

До сих пор миномет остается вне конкуренции среди подобных систем. Вес одного снаряда для "Тюльпана" – от 130 до 230 килограммов. Мины пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров, при этом поражаются цели на расстоянии до 20 километров от огневой позиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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