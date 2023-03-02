В Киеве допустили, что ВСУ могут отступить из Артемовска. Об этом рассказал советник президента Украины в интервью CNN Александр Роднянский. По его словам, решение об отходе из города останется за военными.

Российские силы перекрыли снабжение украинской группировки войск в Артемовске, все дороги находятся под контролем. Ожидается, что скоро кольцо сомкнется. Украина рискует потерять важный логистический узел, сотни военнослужащих и наемников, а также большое количество военной техники.

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