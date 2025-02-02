Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении и оказывают гуманитарную помощь жителям приграничных районов. Мотострелки группировки "Север" доставили продукты и предметы первой необходимости в Курскую область, где ситуация остается сложной.

На фронте операторы БПЛА уничтожили танк ВСУ в Курском приграничье, а расчет САУ "Гиацинт-С" нанес точный удар по опорному пункту противника под Красноармейском. Украинские войска испытывают нехватку личного состава и перебрасывают подготовленные подразделения в Сумскую область, ослабляя оборону на других направлениях.

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