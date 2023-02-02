ФРГ допустила, что за взрывами на "Северных потоках" стоит одна из стран Запада – СМИ

Немецкие следователи допустили, что за взрывами на "Северных потоках" может стоять одна из стран Запада. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

В статье отметили, что в целом расследование продвинулось недалеко и убедительных доказательств пока не найдено. Однако следователи не исключают версию, что подрывы были предприняты с целью обвинить Россию. При этом один из собеседников газеты находит весьма странным тот факт, что информация от властей ФРГ о такой серьезной атаке остается очень скудной.

О подрывах на морских газопроводах "Северный поток " стало известно 27 сентября 2022 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.