Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Политика

ФРГ допустила, что за взрывами на "Северных потоках" стоит одна из стран Запада – СМИ

ФРГ допустила, что за взрывами на "Северных потоках" стоит одна из стран Запада – СМИ

На место следующей Украины Запад присматривает Молдавию – Лавров

ВС РФ уничтожили две бригады ВСУ на донецком направлении

Путин заявил, что Россия при ответе на угрозы бронетехникой не обойдется

У России много друзей во всем мире – Путин

Путин указал на попытки втянуть Европу в войну с Россией

Новости часа: в Германии допустили причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

Новости часа: ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки в ДНР

ВС РФ уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска

ЕС решил расширить программу подготовки украинских военных

Немецкие следователи допустили, что за взрывами на "Северных потоках" может стоять одна из стран Запада. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

В статье отметили, что в целом расследование продвинулось недалеко и убедительных доказательств пока не найдено. Однако следователи не исключают версию, что подрывы были предприняты с целью обвинить Россию. При этом один из собеседников газеты находит весьма странным тот факт, что информация от властей ФРГ о такой серьезной атаке остается очень скудной.

О подрывах на морских газопроводах "Северный поток " стало известно 27 сентября 2022 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика