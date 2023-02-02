На место следующей Украины Запад присматривает Молдавию – Лавров

Запад рассматривает Молдавию на роль новой Украины, а президент страны Майя Санду рвется в НАТО и готова к объединению Молдавии с Румынией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также министр обратил внимание, что Санду, Запад и Кишинев отказываются возобновлять работу в формате "5+1" с участием Кишинева, Тирасполя, России, США, ОБСЕ, ООН. По мнению Лаврова, это говорит о многом.

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