ЕС решил расширить программу подготовки украинских военных

Миссия ЕС решила увеличить число проходящих подготовку в Европе украинских военных до 30 тысяч. Это вдвое больше, чем планировалось. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Кроме того, появились сведения, что США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако не планируют сами поступать подобным образом. Об этом написала газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.