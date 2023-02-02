Новости часа: Лавров оценил соглашения в сфере атомной энергетики между РФ и КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Соглашения в сфере атомной энергетики между РФ и КНР отвечают интересам обоих государств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Кабмин РФ поддержал концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных. Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна. Дороги перекрыты с помощью тракторов.