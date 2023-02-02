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Политика

Новости часа: Лавров оценил соглашения в сфере атомной энергетики между РФ и КНР

Новости часа: Лавров оценил соглашения в сфере атомной энергетики между РФ и КНР

Новости часа: бриллианты на сумму 1,8 млн рублей обнаружили у пассажира в Домодедово

Росгвардия показала работу кочующего миномета в зоне СВО

Новости часа: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

Лавров не исключил, что Запад будет поставлять технику Киеву вместе с боевыми расчетами

США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

Эксперт объяснил, почему Артемовск считается стратегически важной точкой

РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Добровольцы из Турции приехали в Запорожскую область для участия в СВО

Хабаровские изобретатели собрали багги "Ерофей" для работы в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Соглашения в сфере атомной энергетики между РФ и КНР отвечают интересам обоих государств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Кабмин РФ поддержал концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных. Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна. Дороги перекрыты с помощью тракторов.

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