Росгвардия показала работу кочующего миномета в зоне СВО

Кочующий миномет стал одним из наиболее эффективных средств в борьбе с войсками ВСУ. Как это происходит на практике, показал спецназ Росгвардии.

Суть этого тактического приема в том, чтобы поразить пехоту, которая находится в окопах, опорные пункты врага и бронетехнику. При этом нужно успевать быстро менять огневые позиции. Расчет выгружает миномет из БМП и сразу же бьет по целям. Точность попадания корректируют с помощью беспилотников.

Одна из основных сложностей заключается в том, что украинские дроны тоже ведут разведку с воздуха, поэтому российским военным нужно быстро менять свои позиции.

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