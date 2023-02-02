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Политика

Новости часа: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

Новости часа: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

Лавров не исключил, что Запад будет поставлять технику Киеву вместе с боевыми расчетами

США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

Эксперт объяснил, почему Артемовск считается стратегически важной точкой

РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Добровольцы из Турции приехали в Запорожскую область для участия в СВО

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Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

Министр обороны Германии обкатал немецкие танки перед их отправкой на Украину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

В Минобрнауки рекомендовали вузам подготовиться к обновленному курсу истории. Скоро он войдет в программу обучения.

Основные расходы на зарплату футболиста Криштиану Роналду возьмет на себя госбюджет Саудовской Аравии. А это почти 200 миллионов евро в год.

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