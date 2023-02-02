Новости часа: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

В Минобрнауки рекомендовали вузам подготовиться к обновленному курсу истории. Скоро он войдет в программу обучения.

Основные расходы на зарплату футболиста Криштиану Роналду возьмет на себя госбюджет Саудовской Аравии. А это почти 200 миллионов евро в год.