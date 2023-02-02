Эксперт объяснил, почему Артемовск считается стратегически важной точкой

Российские войска завершают оперативное окружение Артемовска в ДНР. Как прокомментировали эксперты, успешные действия армии РФ изменят расстановку сил. На данный момент российские военные ведут бои за контроль над трассой из Часова Яра.

Глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич объяснил, что Артемовск считается стратегически важной точкой. Во-первых, это последний крупный город в ДНР, который находится под контролем ВСУ. Во-вторых, украинские военные лишатся возможности контратаковать на лисичанском и сватовском направлениях, а российские солдаты получат новый плацдарм для наступления на Краматорск.



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