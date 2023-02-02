РФ запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля. Об этом сообщила постпред Мальты, которая председательствует в Совбезе ООН в этом месяце. В российском представительстве ООН уточнили, что заседание будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса на фоне нарастающих поставок западного оружия.

Таким образом, в феврале назначены три встречи по событиям на Украине. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.