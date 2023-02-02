Добровольцы из Турции приехали в Запорожскую область для участия в СВО

Добровольцы из Турции приехали в Запорожскую область для участия в специальной военной операции. Их определили в батальон имени Судоплатова. Об этом написали российские СМИ.

Турецкие граждане уверены, что на родине к их поступку отнесутся с пониманием, так как у Турции и России сложились хорошие отношения. На данный момент бойцы проходят боевую подготовку на одном из полигонов перед отправкой на передовую.

Кстати, батальон имени Судоплатова уже можно назвать интернациональным. Кроме россиян, в нем служат добровольцы из Сербии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.