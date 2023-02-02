Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Политика

Добровольцы из Турции приехали в Запорожскую область для участия в СВО

Добровольцы из Турции приехали в Запорожскую область для участия в СВО

Хабаровские изобретатели собрали багги "Ерофей" для работы в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Тюльпан"

Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

Министр обороны Германии обкатал немецкие танки перед их отправкой на Украину

Российские военные уничтожили иностранную технику на донецком направлении

Новости часа: ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире на 65% за четыре недели

Эрдоган заявил, что поставка танков Украине не поможет разрешить конфликт

Взятие села Благодатное в ДНР позволит российской армии перерезать последний путь для ВСУ

"Московский патруль": Олег Баранов представил новых руководитей подразделений МВД столицы

Добровольцы из Турции приехали в Запорожскую область для участия в специальной военной операции. Их определили в батальон имени Судоплатова. Об этом написали российские СМИ.

Турецкие граждане уверены, что на родине к их поступку отнесутся с пониманием, так как у Турции и России сложились хорошие отношения. На данный момент бойцы проходят боевую подготовку на одном из полигонов перед отправкой на передовую.

Кстати, батальон имени Судоплатова уже можно назвать интернациональным. Кроме россиян, в нем служат добровольцы из Сербии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика